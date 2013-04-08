В 3 сезоне 6 серии сериала «Реальные пацаны» Николаю необходимо предоставить важный документ с работы, который ему дадут лишь при одном условии. Готов ли он устроить мужские разборки и поставить свою репутацию под вопрос? Лера ругается с подругой.