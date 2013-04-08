В 3 сезоне 1 серии сериала «Реальные пацаны» Николай вместе с женой отправляется на покорение российской столицы. Поступление в учебное заведение происходит с долей неприятностей. Но еще хуже становится, когда Коля встречает своих старых приятелей.
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