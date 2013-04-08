В 3 сезоне 2 серии сериала «Реальные пацаны» семейство Коли все-таки решило обосноваться в Москве. Тем более что у Валерии и ее подруги появились идеи совместного дела. Параллельно друзья Коли решаются на довольно дорогую покупку...
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