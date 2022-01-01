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Постер к сериалу Рапунцель: Новая история
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Киноафиша Сериалы Рапунцель: Новая история Сезоны
Рапунцель: Новая история (2017 - 2020), список сезонов Rapunzel's Tangled Adventure 6+
Год выпуска 2017
Страна США
Эпизод длится 23 минуты
Телеканал Disney Channel
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Список сезонов сериала «Рапунцель: Новая история»
Рапунцель: Новая история - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2017, 25 эпизодов
 
Рапунцель: Новая история - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
2018, 24 эпизода
 
Рапунцель: Новая история - Сезон 3 / Season 3 Сезон 3 / Season 3
2019, 21 эпизод
 
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