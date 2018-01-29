В 1 сезоне 9 серии сериала «Радио «Романтика» благодаря старательному пациенту команде станции удаётся успешно провести прямую трансляцию передачи из больницы. После скандала Чжин Тэ Ри становится ведущей шоу Ра Ра, чтобы вернуть былую популярность.
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