В 1 сезоне 7 серии сериала «Радио «Романтика» Су Хо пытается изменить загруженный график, чтобы больше времени проводить с Га Рим. Однако у его родственников и Нам Чжу Ха другие планы, что приводит к очередным неприятностям для актёра.