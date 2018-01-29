В 1 сезоне 7 серии сериала «Радио «Романтика» Су Хо пытается изменить загруженный график, чтобы больше времени проводить с Га Рим. Однако у его родственников и Нам Чжу Ха другие планы, что приводит к очередным неприятностям для актёра.
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