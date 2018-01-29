В 1 сезоне 16 серии сериала «Радио «Романтика» Ли Кану грозит увольнение из-за дисциплинарной комиссии. Чжу Ха и Су Хо пытаются искупить свою вину после несчастного случая, а Га Рим продолжает стремиться к новым успехам на станции.