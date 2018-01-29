В 1 сезоне 10 серии сериала «Радио «Романтика» из-за рейтингов Чжу Ха ставит новый ультиматум сотрудникам станции. В сети распространяются слухи о съёмках Су Хо в новом сериале, однако актёр опровергает их ради эфиров.
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