В 1 сезоне 3 серии сериала «Радио «Романтика» всех сотрудников станции шокирует неожиданное согласие тщеславного актёра. Однако ради успеха передачи им необходимо выполнить ряд необычных условий контракта звезды.
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