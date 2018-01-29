В 1 сезоне 13 серии сериала «Радио «Романтика» Су Хо признаётся в своих чувствах бывшей однокласснице. Га Рим получает неожиданный звонок от Чжу Ха и пытается справится с повышенным вниманием фанатов после статей журналистов об актёре.
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