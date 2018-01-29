В 1 сезоне 1 серии сериала «Радио «Романтика» продюсер Га Рим теряет работу после того, как знаменитость сбегает с её шоу прямо во время эфира. Руководитель станции даёт девушке ещё один шанс, однако ей необходимо выполнить невозможное условие.
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