В 1 сезоне 14 серии сериала «Радио «Романтика» Га Рим и Су Хо сталкиваются с новыми проблемами после того, как публика узнаёт об их отношениях. Джейсон советует лучшему другу рассказать девушке правду о непростом прошлом.