В 1 сезоне 14 серии сериала «Радио «Романтика» Га Рим и Су Хо сталкиваются с новыми проблемами после того, как публика узнаёт об их отношениях. Джейсон советует лучшему другу рассказать девушке правду о непростом прошлом.
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