В 1 сезоне 8 серии сериала «Радио «Романтика» Га Рим оказывается в критическом состоянии в больнице неотложной помощи. Ли Кан беспокоится за подчиненную, а Су Хо решает рассказать девушке о своей первой влюблённости в школьные годы.
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