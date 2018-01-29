В 1 сезоне 8 серии сериала «Радио «Романтика» Га Рим оказывается в критическом состоянии в больнице неотложной помощи. Ли Кан беспокоится за подчиненную, а Су Хо решает рассказать девушке о своей первой влюблённости в школьные годы.