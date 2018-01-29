В 1 сезоне 6 серии сериала «Радио «Романтика» Га Рим приходится отправиться за актёром на съёмочную площадку за городом. Ужасные погодные условия могут помешать ребятам добраться до станции к началу вечернего эфира.
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