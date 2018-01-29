В 1 сезоне 5 серии сериала «Радио «Романтика» соревнование Ли Кана и Су Хо оборачивается неприятностями для всех сотрудников станции. После тяжелого рабочего дня продюсер Га Рим обнаруживает у себя дома неожиданных гостей.
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