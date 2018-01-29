В 1 сезоне 11 серии сериала «Радио «Романтика» Ли Кан не собирается менять свои принципы касательно станции ни при каких условиях. Су Хо пытается противостоять матери из-за рабских условий контракта, чем ставит под удар следующий эфир передачи.