В 1 сезоне 2 серии сериала «Радио «Романтика» Га Рим необходимо найти способ, чтобы убедить тщеславного актёра стать ведущим новой передачи. Однако не один из её необычных методов на Чхи Су Хо не оказывает нужного эффекта.
Related video
Принцу пришлось вмешаться: правда о конфликте Меган Маркл и Виктории Бекхэм вышла наружу
«Омолодилась до неузнаваемости»: 57-летнюю Апину подняли на смех
Этот визуальный тест определит возраст вашей души
«Просто повезло»: Загитова жестко высказалась о дальнейшей карьере
Такого не ожидал никто: засветившийся на сцене Киркоров вызвал оторопь
Берегитесь: эти 4 знака зодиака скрывают свое истинное лицо
Серьезнее, чем казалось: вскрылась правда о состоянии Инны Чуриковой
Без женщины не обошлось: разводу Лепса нашлось объяснение
Замок принадлежит мужу, квартира — дочери: вот чем владеет Пугачева на самом деле
По стопам Бузовой: Самбурская пошла вразнос у всех на глазах
«Попрощался с жизнью»: Сергей Зверев разоткровенничался о «синдроме Пугачевой»
Встала перед Басковым на колени: Ивлеева устроила шоу на всю страну
Авторизация по e-mail