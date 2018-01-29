В 1 сезоне 2 серии сериала «Радио «Романтика» Га Рим необходимо найти способ, чтобы убедить тщеславного актёра стать ведущим новой передачи. Однако не один из её необычных методов на Чхи Су Хо не оказывает нужного эффекта.