Во 2 сезоне 48 серии сериала «Пятая стража» полиция расследует убийство женщины: Леру застрелили в собственном доме. Улики приводят к странному происшествию, которое случилось более 10 лет назад. Неужели кто-то так долго ждал возможности отомстить?
Related video
Цискаридзе в помощь: озвучен план по спасению «Сегодня вечером» после провала
«Пора привыкнуть, но все никак»: вышедшую на сцену Бузову подняли на смех
«Больше не контактировали»: правду о связи с Пугачевой раскрыл молодой исполнитель
Такой 75-летнюю Татьяну Тарасову не видели: народ ахнул
«Как папа с дочкой»: народ ахнул при виде мужа Натали
Такого не ожидал никто: известный стилист растоптал засветившуюся на публике Жасмин
3 знака Зодиака, которым можно доверить в этой жизни все
«Взялся за ум»: вот куда пропал Лепс после провала в столице
Оправдаться не успела: Шаляпин вывел оскандалившуюся Штурм на чистую воду
«Всегда мало»: вот почему сын Яковлевой пустился во все тяжкие
«Сильно похудел и осунулся»: состояние оставшегося в одиночестве Серова ужаснуло россиян
Авторизация по e-mail