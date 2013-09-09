Во 2 сезоне 3 серии сериала «Пятая стража» вампир и его сторонники устанавливают виновного в убийстве перспективного офис-менеджера. Известно, что причиной смерти стал удар его коллеги во время драки. Из-за чего между мужчинами начался конфликт?
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