Во 2 сезоне 61 серии сериала «Пятая стража» в агентство обращается Андрей. В его доме происходит череда убийств — полиция не может найти виновного. После последней смерти его супруга сбегает с любовником. Возможно, женщина причастна к произошедшему?
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