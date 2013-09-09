Во 2 сезоне 1 серии сериала «Пятая стража» в агентство Феликса обращается парень, он убежден, что молодая жена отца довела его до смерти. Детективы берутся за непростое дело, но даже они не понимают, куда заведут их поиски преступника...
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