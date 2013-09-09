Во 2 сезоне 50 серии сериала «Пятая стража» главные герои заняты делом о гибели известного коллекционера: перед смертью мужчину ограбили. Журналисты пишут, что его могла убить проклятая статуэтка. Феликс даже не подозревает, насколько они правы.
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