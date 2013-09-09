Во 2 сезоне 24 серии сериала «Пятая стража» за помощью к Феликсу обращается женщина по имени Лера. Не так давно она обнаружила в своей квартире постороннего мужчину, который представился ее мужем. Но незнакомец выглядит в два раза старше Михаила.
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