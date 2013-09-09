Во 2 сезоне 20 серии сериала «Пятая стража» крупного чиновника убивает снайпер. Полиция подозревает, что его заказал главный соперник погибшего по бизнесу. В охране как раз работает бывший киллер. Но на допросе мужчина клянется, что не виноват...
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