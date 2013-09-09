Во 2 сезоне 42 серии сериала «Пятая стража» в агентство обращается безутешный вдовец. Тело его супруги нашли в автомобиле, брошенном где-то на обочине дороги. Мужчина уверен, что полиция не сможет отыскать виновного. Феликс решает помочь ему.
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