Во 2 сезоне 42 серии сериала «Пятая стража» в агентство обращается безутешный вдовец. Тело его супруги нашли в автомобиле, брошенном где-то на обочине дороги. Мужчина уверен, что полиция не сможет отыскать виновного. Феликс решает помочь ему.