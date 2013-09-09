Во 2 сезоне 15 серии сериала «Пятая стража» детективы расследуют жуткую гибель женщины, произошедшую во время игры в мафию. У жертвы полностью отсутствуют глаза, на их месте остались лишь ожоги. Феликс уверен, что тут похлопотали темные силы.