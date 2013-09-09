Во 2 сезоне 27 серии сериала «Пятая стража» оправданный по особо опасному делу обращается в агентство Феликса за помощью. Мужчина уверен, что его жизнь все еще находится в опасности. Но чего он опасается? Детективам предстоит раскрыть эту загадку.
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