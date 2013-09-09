Во 2 сезоне 23 серии сериала «Пятая стража» популярного телеведущего обвиняют в убийстве девушки, тело которой нашли в парке. Оказывается, он был замечен недалеко от места преступления в день ее гибели. Детективы начинают поиски истинного убийцы.
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