Во 2 сезоне 26 серии сериала «Пятая стража» главные герои занимаются раскрытием убийства большого любителя женщин по имени Вадим. Он был женат, но никогда не упускал случая «сходить налево». Неужели одна из любовниц решила отправить его на тот свет?
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