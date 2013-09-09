Во 2 сезоне 12 серии сериала «Пятая стража» детективы расследуют цепочку массовых и очень жестоких убийств собак, которые происходят в местном парке. Лида, которая может ощущать боль животного, воспринимает это дело слишком близко к сердцу.
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