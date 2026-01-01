Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Призрак в клетке»
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
RUS
Русский
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
График выхода
Новости
Рейтинги
Подборки
Киноафиша
Сериалы
Побег
Награды
Награды и номинации «Побег»
О сериале
Сезоны
Новости
Статьи
Кадры
Актеры и роли
Саундтреки
Постеры
Похожие
Цитаты
Места съёмок
Вся информация о сериале
Золотой глобус 2006
Лучшая драма
Номинант
Лучшая мужская роль (драма)
Номинант
Primetime Emmy Awards 2006
Лучшая оригинальная главная вступительная музыкальная тема
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2009
Выдающееся выступление каскадерского ансамбля в телесериале
Номинант
Выдающееся выступление каскадерского ансамбля в телесериале
Номинант
Старые картонные коробки везу на дачу вместо мусорки: 2 минуты делов — и на грядках красота, а от слизней нет следа
Массивные душевые кабины уже в прошлом: вот 3 отличных варианта на замену – выглядят шикарно и просты в уходе
Огурцы на зиму «Проще простого»: рецепт для ленивых хозяек — без стерилизации, кипятка и долгой возни у плиты
Колесников обратился к самым верным поклонникам «Первого отдела»: «Не обманывайте себя» (видео)
Про «Первый отдел» забудьте – лучшую роль Колесников сыграл в русском «Шерлоке»: вы точно не узнаете Брагина в новинке НТВ (видео)
70 млн долларов за 5 минут в трубу: эта сцена из «Пиратов Карибского моря» стоила дороже всего «Парка юрского периода» и «Дьявол носит Prada»
Швецова, Луганский, дети — и ни одной подсказки: тест по «Тайнам следствия», хорошо ли вы выучили сериал за 26 лет
Нолан за 5 дней похоронил дорогущий исторический эпос Снайдера: царь Леонид и компания спартанцев все-таки покорились
Этот тест собаке друг, это знают все вокруг: сложная викторина для тех, кто узнает всех хвостатых из кино
Песню Высоцкого из «Земли Санникова» особо сильно обожают поляки и французы: поют даже 46 лет после смерти актера
10 серий, рейтинг 98% на Rotten Tomatoes: странная новинка 2026 года от Apple TV смешивает «Сияние», «Челюсти», «Оно» и чёрный юмор
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667