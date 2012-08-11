Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Клаустрофобы. Долина дьявола" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер к сериалу Нежные листья, ядовитые корни
Постер к сериалу Нежные листья, ядовитые корни
Смотреть за 1 рубль
Рейтинги
мало голосов
Оцените
2 постера
Смотреть за 1 рубль
Рейтинги
мало голосов
Оцените
Киноафиша Сериалы Нежные листья, ядовитые корни
Нежные листья, ядовитые корни (2019 - 2022) Нежные листья, ядовитые корни 16+
Год выпуска 2019
Страна Россия
Всего сезонов 13 сезонов
Эпизод длится 45 минут
Телеканал ТВ Центр
Продолжительность 39 часов 0 минут
Смотреть за 1 рубль
О чем сериал

«Нежные листья, ядовитые корни» — российский детектив, адаптация книги Елены Михалковой. После перерыва в 18 лет бывшие одноклассницы решают собраться и провести выходные в загородном отеле. Девушки хотят узнать, как сложились судьбы подружек после школы. Но с каждым часом всплывает все больше ужасных подробностей о последнем школьном годе. Вскоре одну из подруг находят убитой в номере отеля. Главной подозреваемой становится жена частного детектива. Мужу приходится начать собственное расследование…

В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Валентина Мазунина
Валентина Мазунина
Евгений Пронин
Евгений Пронин
Евгения Кузнецова
Алексей Вакулов
Алексей Вакулов
Алена Старостина
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Нежные листья, ядовитые корни - Сезон 1 Сезон 1
2012, 4 эпизода
 
Нежные листья, ядовитые корни - Водоворот чужих желаний Водоворот чужих желаний
2013, 4 эпизода
 
Нежные листья, ядовитые корни - Танцы марионеток Танцы марионеток
2013, 4 эпизода
 
Нежные листья, ядовитые корни - Капкан для Золушки Капкан для Золушки
2015, 4 эпизода
 
Нежные листья, ядовитые корни - Тёмная сторона души Тёмная сторона души
2015, 4 эпизода
 
Нежные листья, ядовитые корни - Призрак в кривом зеркале Призрак в кривом зеркале
2015, 4 эпизода
 
Нежные листья, ядовитые корни - Дудочка крысолова Дудочка крысолова
2015, 4 эпизода
 
Нежные листья, ядовитые корни - След лисицы на камнях След лисицы на камнях
2019, 4 эпизода
 
Нежные листья, ядовитые корни - Рыцарь нашего времени Рыцарь нашего времени
2019, 4 эпизода
 
Нежные листья, ядовитые корни - Комната старинных ключей Комната старинных ключей
2019, 4 эпизода
 
Нежные листья, ядовитые корни - Нежные листья, ядовитые корни Нежные листья, ядовитые корни
2019, 4 эпизода
 
Человек из дома напротив
2022, 4 эпизода
 
Охота на крылатого льва
2022, 4 эпизода
 
Кадры из сериала
Related video
«Кто ей вернет здоровье?»: россиянам напомнили о подвиге Пугачевой
Олимпийская чемпионка жалуется на маленькую пенсию: «Где-то, наверное, 85-90 тысяч»
«Врагу не пожелаешь»: вот о какой драме много лет молчала Заворотнюк
Сбежавший в США Крамаров умер так, как боялся больше всего
Свадебный зал вместо гостиной: иностранцы высмеяли особняк Малышевой
Жестокий урок: как Рязанов поставил на колени народного артиста СССР
Ахнете: вот как изменился пухлощекий Перепечко из «Кадетства»
Что-то не так с русскими детьми: «Ежик в тумане» поразил итальянцев
Какой ваш возраст на самом деле? Этот тест любого может застать врасплох!
Опорочили Турцию: какие две ошибки не простили «Великолепному веку»
Не поверите, в чем обвиняли «Спокойной ночи, малыши!»
Поплатятся за ошибки молодости: 4 знака Зодиака к старости останутся ни с чем
Приложение киноафиши