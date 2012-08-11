«Нежные листья, ядовитые корни» — российский детектив, адаптация книги Елены Михалковой. После перерыва в 18 лет бывшие одноклассницы решают собраться и провести выходные в загородном отеле. Девушки хотят узнать, как сложились судьбы подружек после школы. Но с каждым часом всплывает все больше ужасных подробностей о последнем школьном годе. Вскоре одну из подруг находят убитой в номере отеля. Главной подозреваемой становится жена частного детектива. Мужу приходится начать собственное расследование…