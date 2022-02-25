Фанаты думали, что 6 июля вышел 3 сезон «Туалетного мальчика Ханако», но ошиблись: так когда ждать продолжения?

«Я этого никогда не забуду»: две неловкие сцены в «Великолепном веке», которые довели Мерьем Узерли до слез на съемках

Настоящие жемчужины среди работ маэстро хорроров: 5 лучших фильмов Гильермо дель Торо

О жуткой концовке «Морозко» советские дети не догадывались: сейчас понятно, что счастливого конца Настенька не добилась

Одна фраза Данелии на вручении «Оскара» заставила зал аплодировать стоя: вот что сказал режиссер

«Не более того»: лучшим фильмом Данелии Михалков считает вовсе не «Мимино» — в СССР были уверены, что картина станет «проходняком»

«Зимородок» отдыхает: осенью выходит турдизи, которому прочат статус нового хита — не терпится посмотреть

Всю жизнь не под своей фамилией: как на самом деле должны звать Михаила Боярского

Отличаете Рудика от Гоги и любите «Москва слезам не верит»? Тест из 6 вопросов покажет, как хорошо вы помните сюжет

Снялся с Михалковым, смешил Высоцкого: в карьере Шона Коннера есть советский фильм — ради него приехал в Москву и закатил пьянку