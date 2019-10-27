Фанаты думали, что 6 июля вышел 3 сезон «Туалетного мальчика Ханако», но ошиблись: так когда ждать продолжения?

Ловушка без выхода... и без вау-эффекта: «Куб» смешал временные петли из «Интерстеллара» и азарт выживания из «Игры в кальмара»

«Доставка с гарантией»: сериал, который готов ворваться в лигу «Невского» и «Первого отдела» — и победить

Одна фраза Данелии на вручении «Оскара» заставила зал аплодировать стоя: вот что сказал режиссер

Снялся с Михалковым, смешил Высоцкого: в карьере Шона Коннера есть советский фильм — ради него приехал в Москву и закатил пьянку

То морозы лютые, то жар в груди? Почему в «Игре престолов» не носили шапки, хотя зима была близко

Всю жизнь не под своей фамилией: как на самом деле должны звать Михаила Боярского

«Фильм намного лучше и сложнее книги»: «Интердевочка» Тодоровского сделала невозможное — но автор оригинальной повести с этим не согласен

Отличаете Рудика от Гоги и любите «Москва слезам не верит»? Тест из 6 вопросов покажет, как хорошо вы помните сюжет

«Зимородок» отдыхает: осенью выходит турдизи, которому прочат статус нового хита — не терпится посмотреть