«Что ты, трактор, чтобы тебя испытывать?!» Только знатоки «Девчат» пройдут этот каверзный тест без единой ошибки

Фанаты думали, что 6 июля вышел 3 сезон «Туалетного мальчика Ханако», но ошиблись: так когда ждать продолжения?

5 мини-сериалов HBO, которые невозможно выключить: рейтинги выше 8.4, истории — на грани гениальности

3 сезон получил невероятные 95% на RT: продолжению «Позолоченного века» придется исправить один «косяк», чтоб выбить заветную «сотку»

Свежее аниме установило уникальный рекорд Netflix ровно за два дня: ни один хитовый фильм платформы так не смог за 18 лет

«Не более того»: лучшим фильмом Данелии Михалков считает вовсе не «Мимино» — в СССР были уверены, что картина станет «проходняком»

Одна фраза Данелии на вручении «Оскара» заставила зал аплодировать стоя: вот что сказал режиссер

«Фильм намного лучше и сложнее книги»: «Интердевочка» Тодоровского сделала невозможное — но автор оригинальной повести с этим не согласен

«Зимородок» отдыхает: осенью выходит турдизи, которому прочат статус нового хита — не терпится посмотреть

То морозы лютые, то жар в груди? Почему в «Игре престолов» не носили шапки, хотя зима была близко