Фанаты думали, что 6 июля вышел 3 сезон «Туалетного мальчика Ханако», но ошиблись: так когда ждать продолжения?

5 мини-сериалов HBO, которые невозможно выключить: рейтинги выше 8.4, истории — на грани гениальности

Ловушка без выхода... и без вау-эффекта: «Куб» смешал временные петли из «Интерстеллара» и азарт выживания из «Игры в кальмара»

«Не более того»: лучшим фильмом Данелии Михалков считает вовсе не «Мимино» — в СССР были уверены, что картина станет «проходняком»

Сижу я в неволе, в темнице сырой — не про османских наложниц: вот как описывала гарем из «Великолепного» английская путешественница

Снялся с Михалковым, смешил Высоцкого: в карьере Шона Коннера есть советский фильм — ради него приехал в Москву и закатил пьянку

Всю жизнь не под своей фамилией: как на самом деле должны звать Михаила Боярского

О жуткой концовке «Морозко» советские дети не догадывались: сейчас понятно, что счастливого конца Настенька не добилась

То морозы лютые, то жар в груди? Почему в «Игре престолов» не носили шапки, хотя зима была близко

Одна фраза Данелии на вручении «Оскара» заставила зал аплодировать стоя: вот что сказал режиссер