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Нежные листья, ядовитые корни
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Нежные листья, ядовитые корни (2019 - 2022), список сезонов
Нежные листья, ядовитые корни
16+
Год выпуска
2019
Страна
Россия
Эпизод длится
45 минут
Телеканал
ТВ Центр
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Список сезонов сериала «Нежные листья, ядовитые корни»
Сезон 1
2012,
4 эпизода
Водоворот чужих желаний
2013,
4 эпизода
Танцы марионеток
2013,
4 эпизода
Капкан для Золушки
2015,
4 эпизода
Тёмная сторона души
2015,
4 эпизода
Призрак в кривом зеркале
2015,
4 эпизода
Дудочка крысолова
2015,
4 эпизода
След лисицы на камнях
2019,
4 эпизода
Рыцарь нашего времени
2019,
4 эпизода
Комната старинных ключей
2019,
4 эпизода
Нежные листья, ядовитые корни
2019,
4 эпизода
Человек из дома напротив
2022,
4 эпизода
Охота на крылатого льва
2022,
4 эпизода
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