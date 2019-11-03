Попрощайтесь со «следаком» Брагиным: Иван Колесников в «Богах Кнорозова» предстанет в роли великого ученого (фото)

«Доставка с гарантией»: сериал, который готов ворваться в лигу «Невского» и «Первого отдела» — и победить

В Сети оправдали робкого Лукашина: герой «Иронии судьбы» не просто так два года не звал Галю замуж

Сижу я в неволе, в темнице сырой — не про османских наложниц: вот как описывала гарем из «Великолепного» английская путешественница

«Зимородок» отдыхает: осенью выходит турдизи, которому прочат статус нового хита — не терпится посмотреть

Отличаете Рудика от Гоги и любите «Москва слезам не верит»? Тест из 6 вопросов покажет, как хорошо вы помните сюжет

Снялся с Михалковым, смешил Высоцкого: в карьере Шона Коннера есть советский фильм — ради него приехал в Москву и закатил пьянку

3 сезон получил невероятные 95% на RT: продолжению «Позолоченного века» придется исправить один «косяк», чтоб выбить заветную «сотку»

Всю жизнь не под своей фамилией: как на самом деле должны звать Михаила Боярского

«Фильм намного лучше и сложнее книги»: «Интердевочка» Тодоровского сделала невозможное — но автор оригинальной повести с этим не согласен