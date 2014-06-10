В 5 сезоне 6 серии сериала «Милые обманщицы» жители провинции возвращаются к прежней жизни. Однако девушек беспокоят инциденты с участием миссис ДиЛаурентис и Тоби. Калеб находит новый источник дохода, а Эзра упорно ищет ответы на вопросы.
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