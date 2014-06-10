В 5 сезоне 7 серии сериала «Милые обманщицы» поиски истины продолжаются. Чтобы получить необходимую информацию, Ария устраивается волонтером. Спенсер, напротив, ищет ответы у Эзры. Элисон и Калеб встречаются впервые за несколько лет.
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