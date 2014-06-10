В 5 сезоне 12 серии сериала «Милые обманщицы» подруги осознают, что стали пешками в чьей-то коварной игре. По вине Элисон у «А» появляется новый источник влияния на жертв. Подозрения к вернувшейся девушке усиливаются с каждым днем.
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