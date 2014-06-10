В 5 сезоне 24 серии сериала «Милые обманщицы» суд Элисон близится к завершению. В последний момент в зал заседания вызывается неожиданный свидетель. Его показания переворачивают ситуацию с ног на голову, а Майк оказывается под ударом.
Related video
Пиар-романа с Медведевой не было? Оскандалившийся Милохин пошел ва-банк
Обиду не простила: правду о «мести» Людмилы Зыкиной предали огласке
Оказался хуже Бузовой: за что Влада Кадони с позором гонят из «Дома-2»
Обошла даже Ольгу Бузову: за что растоптали запевшую дочь Успенской
Александр Збруев скрывает дочь от публики: ее судьба тронет до слез
Авторизация по e-mail