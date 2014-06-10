В 5 сезоне 9 серии сериала «Милые обманщицы» саморазрушение Ханны выходит на новый уровень. Теперь она тащит за собой Калеба, тогда как Ария задается вопросами о Заке. Эмили продолжает искать информацию об Элисон и Ноэле.
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