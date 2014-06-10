В 5 сезоне 20 серии сериала «Милые обманщицы» поведение Майка вызывает все больше подозрений. Причастен ли он к смерти Моны? Ханна мечтает поступить в колледж, а также готовится к конкурсу красоты. Но без помощи Эмили ей будет не справиться.
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