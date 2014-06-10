В 5 сезоне 13 серии сериала «Милые обманщицы» наступает рождественский сочельник. Но вместо того, чтобы проводить время с близкими, девушки обречены решать новую загадку. Им раскрываются детали, превращающие праздник в кошмар.
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