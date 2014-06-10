В 5 сезоне 11 серии сериала «Милые обманщицы» страдающая Ханна еще не подозревает о секретах Калеба. Старшая сестра делится со Спенсер новой информацией о ночи исчезновения Элисон. Желая разобраться в ситуации, Эмили отправляется к Эзре.
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