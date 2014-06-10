В 5 сезоне 14 серии сериала «Милые обманщицы» со смерти Моны прошло три месяца. Близкие никак не могут оправиться от горя, считая Элисон виновной в жестоком убийство. Но полиция бессильна, так как у девушки есть железобетонное алиби.