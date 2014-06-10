В 5 сезоне 10 серии сериала «Милые обманщицы» полицейские не оставляют компанию в покое. Девушки осознают, что допустили ошибку, подтвердив слова Элисон. Спенсер ищет альтернативный выход из положения, а Ханна пытается выбраться из депрессии.
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