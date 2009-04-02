В 1 сезоне 17 серии сериала «Сердца Пандоры» дядя Оскар получает очередное письмо от Ады, продолжающей обучение в академии для дворян Латвидж. Происходит долгожданная встреча Оза с младшей сестрой. Удастся ли им найти общий язык?
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