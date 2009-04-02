В 1 сезоне 2 серии сериала «Сердца Пандоры» празднование пятнадцатилетия продолжается. На вечеринке Оз встречает Рейнсворт, в которую влюбляется с первого взгляда. Как только часы вновь активизируются, на него нападают загадочные люди в масках.
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